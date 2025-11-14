Гала изложи Алекс Богданска пред Башо

Редактор: Недко Петров

Стопкадър Нова Тв

Водещите на „Биг Брадър“ се изявяват като панелисти в днешното издание на „На кафе“. Алекс Богданска изненада всички с екстравагантния си тоалет, след като се появи по пижама. Тя дори не се смути да дефилира с нея в компанията на Дарко Ангелов.

Малко след това обаче Алекс получи неочкаван удар, който й бе нанесен от водещата.

Всичко започна, след като Гала разкри, че Башар Рахар й признал, че не може да намери гледачка за бебето си. Гала преценила, че тази работа не е за нейната дъщеря Мари, и се обадила на Алекс Богданска, за да я попита ползвала ли е гледачка.

Последвал отговор, който бе цитиран от Башо и който вдигна настроението в студиото: Не, гледачките нямат право на деца да гледат.

Иначе Богданска и Рахал ще водят за последно този сезон „Биг брадър“ утре, когато е големият финал.

Много се вълнувам, ще бъдем заедно с всички участници и ми е мъчно. Остават петима - Яна, Стоянов, Дафи, Валентин и Михаела. Те ще се борят за голямата награда за сърцата на публиката, заяви Алекс.

