Гала изнуди грозно панелист

Артистичните изблици в „На кафе” не стихват. В четвъртък Гала и панелистите пак си играха на съвет с кутии като в „Игри на волята”. Сценката беше повод водещата да раздаде роли - Дарко Ангелов трябваше да въвежда темите, които е избрал на планк. Патрашкова трябваше да помага в кухнята, макар че изобщо не може да готви, а на певецът Юли Константинов му се падна да изпълнява желания.

В самия край на предаването стана ясно какъв е бил планът на Гала. Въпреки че Константинов твърдо отказва да пее в предаването, водещата буквално го застави да обещае, че ще го направи в някое от следващите издания.

Юли стисна уста и всъщност не отговори нищо, но беше поставен в много неудобна ситуация на живо.

Като оперен певец Константинов е пял по цял свят, включително в Миланската скала, Метрополитън, Ковънт Гардън, виенската Щатсопера и още много прочути сцени. На този фон е разбираемо, че той няма желание да се изявява в студиото на „На кафе” и по телевизията като цяло. В крайна сметка той обеща, че ще изпълни нещо хумористично. Гала обаче се сопна, че иска истинско драматично изпълнение.

