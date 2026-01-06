Гала обърка Богоявление и Благовещение

кадър Нова телевизия

редактор Веселин Златков

Звездата на Нова телевизия Гала явно още не може да влезе в топ форма след празниците. В предаването си на 6 януари тя поне два пъти обърка празникът Богоявление с друг голям ден за всички християни - Благовещение, който обаче е чак на 25 март.

Грешката очевидно беше неволна, но се наложи панелистите в студиото да я коригират. Водещата се изненада, но не се притесни особено от грешката си.

Редовните зрители забелязаха и още нещо интересно в „На кафе”, което отдават на състоянието на Гала. Това е, че тя и панелистите вече не седят на маса, а на меки кресла и канапета. Най-вероятно това е за удобство на „вечната” водеща, която има проблеми с раменете и затова стол без облегалка не я устройва.

