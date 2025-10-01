Гала отоново изчезна, всички мълчат за причината

кадър Фейсбук/На кафе

редактор Веселин Златков

В сряда звездата на Нова телевизия Гала не се появи в собственото си предаване „На кафе” без никакво обяснение. Това не е единственото и неочаквано изчезване от ефира в последните години, но този път всичко е обвито в пълна мистерия.

Обикновено отсъствието на Гала бързо намира обяснение, което да стигне на многобройните ѝ почитатели. Този път такова липсва изцяло. Пълно мълчание цари и в профилите в социалните мрежи, както на Нова телевизия, така и на самата Гала.

Нещо повече, панелистите в „На кафе” изобщо не споменаха очевидното празно място на водещите, а се правиха все едно нищо не се е случило. Това на свой ред повдига много въпроси и дава основа за всякакви спекулации. Всички се надяват Гала да се появи и да разкаже какво е станало.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!