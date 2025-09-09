Гала поема голям риск с Китодар

кадри Нова телевизи

редактор Веселин Златков

Китодар Тодоров остава част от екипа на „На кафе” и през новия сезон. Дебатите, в които той има основна роля, ще придобият съвсем нов вид, това обяви Гала. Тя беше поканила Кито и дъщеря му Матея като гости, за да съобщи за промяната.

Водещата обясни, че актьорът често има много категорични мнения и е изключителен в монолога. Заради това той вече ще дебатира със зрителите.

Това е доста смел и дори рисков ход за „На кафе”, защото Китодар никак не се сдържа в споровете и може да се кара със зрителите. Как точно ще се осъществява контакта му с публиката ще стане ясно на 23 септември. Гала подчерта, че закъснението на дебатите в „На кафе” е заради изключително натоварения с ангажименти график на Китодар Тодоров.

