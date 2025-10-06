Гала призна за проблем със здравето

кадър Нова телевизия

редактор Веселин Златков

След като миналата седмица на два пъти не се появи в предаването си „На кафе”, Гала се върна в ефир в понеделник. Макар и да очакваха някакво обяснение, зрителите не получиха такова. Или поне не тези, които не слушат внимателно.

В един от обичайните си импровизирани диалози с Дарко Ангелов, водещата пусна „по терлици” най-вероятното обяснение за отсъствието си.

„Добре е, мой близък, д-р Величков се погрижи за рамото ми”, каза Гала. Явно тя е имала здравен проблем, който е бил достатъчно сериозен, за да я извади от строя. Така или иначе, панелистите заявиха, че се радват звездата на Нова телевизия да е отново на работа.

