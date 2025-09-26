Гала с добра поличба за волейбола: Аз орисах братя Николови

кадри Нова телевизия

редактор Веселин Златков

Победата срещу САЩ на българските волейболисти съвсем естествено намери място в „На кафе” по Нова телевизия. Панелистът Юли Константинов, брат на легендата Пламен Константинов, припомни вълнението на предишните такива успехи на националите ни. Той допълни, че иска да мечтае за още по-голяма победа, но не иска да каже нищо гласно, за да не прецака късмета им.

Гала обаче даде воля на чувствата си и заяви уверено, че българските волейболисти ще се представят добре и на полуфинала.

„Аз ги орисах!”, заяви гордо водещата за братята Александър и Симеон Николови. Тя разказа, как преди време цялото волейболно семейство на Владимир и Мая Николови е гостувало в „На кафе”. Тогава тя пожелала на двете момчета, още деца, на стигнат и надминат успехите на родителите си. Гала заяви, че вярва в поличбата си и чака с нетърпение новите победи.

