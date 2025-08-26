Гала с внучката: Мама: хайде, Лора, поне малко водичка си пийни. Чашата в ръката на мама: джин

Кадър Инстаграм

Дъщерята на тв водещата Гала – Мари Константин – за пореден път показа чувството си за хумор и предизвика усмивки сред последователите си в социалните мрежи.

В изненадващо стори Мари сподели кадър, на който Гала държи в прегръдките си внучката Лора, пише Блиц. Но вниманието не бе насочено само към милата сцена, а към текста, който Мари добави:

„Мама: хайде, Лора, поне малко водичка си пийни.

Чашата в ръката на мама: джин.

Лора си пийна поне малко.“

С тези редове дъщерята на Гала намигна закачливо, че вместо вода в чашата може да има джин, а бебето уж отпило от нея. Разбира се, публикацията е шега, която накара мнозина да се усмихнат и да коментират с добро настроение.

Междувременно водещата на „На кафе“ очевидно не крие щастието си от ролята на баба. Гала често споделя колко много се радва на времето с малката Лора, а снимките с внучката ѝ бързо се превръщат в любими за феновете

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!