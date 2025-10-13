Гала се похвали: Само веднъж са ме съдили

кадър Нова телевизия

редактор Веселин Златков

Гала сподели в „На кафе”, че само в един случай в дългата ѝ кариера ѝ се е налагало да дава право на отговор и да води дела заради работата си. Звездата на Нова телевизия разкри, става въпрос за журналистка, която била нарекла „по определен начин”.

Гала не спомена имена, но става въпрос за Еми Мариянска, която през 2012-а иска право на отговор в „На кафе”, защото Сашка Васева я е обвинила в ефир в лъжа. По време на отговора обаче Гала вади неверни статии, писани или редактирани от журналистката, които се отнасят за самата нея.Следва истинска съдебна сага по случая, която продължава с години и в крайна сметка срокът на давност изиграва роля в процеса.

Гала заяви, че това е единственият случай, в който се е държала грубо с гост в студиото и че това е по принцип недопустимо. Панелистът в предаването ѝ Дарко Ангелов вметна, че тя понякога е груба с него. „Ти не си гост, а панелист”, отряза го Гала.

