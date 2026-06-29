Гълъб Донев: Бюджетът не включва наши политики, но започваме да прилагаме принципите, за които получихме доверието на избирателите
Булфото
Този бюджет не включва наши политики, но при подготовката му започваме да прилагаме принципите, за които получихме доверието на избирателите – реализъм, честност, отчетност, отговорност, нормализация, балансиран подход, съхраняване на права и доходи. Това заяви вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев в началото на заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС). Социалните партньори ще обсъдят проектобюджета за 2026 г., както и проектобюджетите на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и на държавното обществено осигуряване (ДОО).
По думите на Донев заседанието на Тристранния съвет по проектите на закони за бюджет винаги е било събитието на деня. „А се е случвало да е предвестник на големи обществени промени в бъдеще“, посочи той и благодари на социалните партньори за присъствието, предаде БТА.
Умелото стабилизиране на публичните финанси без шокови решения е необходимо условие за прехода към бюджета за 2027 г., в който ще бъдат включени нашите политики, посочи финансовият министър.
Гълъб Донев каза, че са чули критиката за липсата на достатъчно амбиция и смелост за бюджета за 2026 г., както и притесненията на протестиращите държавни служители. Въпросите, които те избраха да поставят на протеста, тепърва ще бъдат дискутирани в рамките на тристранния диалог, обеща той.
Очакванията за бюджет за тази година са различни и често нереалистични, смята Донев. Чуваме всяко становище и внимателно разглеждаме всяко предложение, увери той. Според него не трябва да се губи връзката за състоянието на държавните финанси.
По-рано днес пред Министерския съвет (МС) на протест се събраха представители на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) и Конфедерацията на труда (КТ) „Подкрепа“, за да изразят недоволството си от проектобюджета. Едно от притесненията е, че предложенията ще доведат до намаляване на разходите за персонал и плащане на осигурителните вноски от държавните служители.
На 24 юни финансовият министър Гълъб Донев представи основните параметри на план-сметката на държавата. Проектобюджетът беше публикуван и на сайта на ресорното министерство.
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