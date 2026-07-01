Гълъб Донев: Да правиш фейсбук рубрика перо по перо не е като да правиш бюджет перо по перо

кадър: Фейсбук, МС

Правителството одобри предложения от финансовото министерство проект на Бюджета 2026.

Министърът на финансите Гълъб Донев изрази надежда, че в Народното събрание проектът на финансовата рамка ще бъде разгледан отговорно от народните представители.

По повод критиките на опозиция Донев отбеляза: „Да правиш фейсбук рубрика перо по перо не е като да правиш бюджет перо по перо“, предаде бТВ.

Той подчерта, че част от средствата в националния бюджет вече са изхарчени, като изброи средствата за предсрочните парламентарни избори и за организацията на Giro d'Italia в България. Планирани са средства и за предстоящите президентски избори и за организацията на домакинството ни за „Евровизия“, която догодина ще се проведе в България.

От правителството обявиха още, че откриват телефонна линия за сигнали за злоупотреби – 02940 3000.

Линията ще работи денонощно. Сигнали могат да бъдат подавани за „нарушения, злоупотреба с власт, корупционни практики и конфликт на интереси, свързани с дейността на държавната администрация.

От Министерския съвет подчертават, че е хубаво да се прилагат и доказателства, включително и документи по отношение на подадените сигнали, както и да се посочва обратна връзка с подателят на сигнали.

Редактор "Екип на Петел",

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