Гълъб Донев: Готвят се и параметровите изчисления за Бюджет 2027, всичко върви по план

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Цялото ни внимание в момента е насочено към Бюджет 2026. Това заяви пред журналисти министърът на финансите Гълъб Донев.

По думите му се търсят реалистичните цифри, както онзи подход, който да доведе до реалното състояние на финансите в държавата. "Готвим всички процедури да минат по график, така че в края на месец юни да бъде в НС за разглеждане", допълни той.

Според финансовия министър са необходими мерки както в приходната, така и в разходната част.

Донев обяви, че паралелно с това се готвят и параметровите изчисления за бюджета за 2027 г. "Всичко върви по план", каза още той.

По-рано днес Бюджетната комисия разреши изтеглянето на нов държавен дълг в размер на до 3,8 млрд. евро, припомня Фокус.

Според председателя на Фискалния съвет Симеон Дянков бюджетният дефицит е много по-голям от това, което казаха миналата година Европейската комисия, както и предишното редовно правителство. "Първата стъпка е да се каже ясно какъв беше дефицитът за 2025 година, за да знаем и за бюджет 2026, и за бюджет 2027 какви трябва да са", подчерта той.

Редактор "Екип на Петел",

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