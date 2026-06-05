Гълъб Донев: В хазната няма пари

Кадър БНТ

Това не е оправдание и опит да се прехвърли вината на предишното правителство, а е една реалистична оценка на приходите и разходите. Парите или ги, има или ги няма, а в момента пари в държавната хазна няма пари. Това каза в предаването "Панорама" по БНТ вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев във връзка с оповестената от властта информация за тежкото състояние на държавните финанси.

Приходите не могат да догонят разходите и затова се получава този дефицит. Дефицитът, с който се започва правенето на бюджет 2026, е 7,4%. Няма как да се прави бюджет, без да се направи анализ какво е реалното състояние на финансите и дали приходите могат да покрият нарастващите разходи, заяви Донев.

Търсим не мерки, които са краткосрочни, трябва да се търсят дългосрочни мерки. Затова не бързаме с вдигане на данъците. Ще се търсят мерки, които да доведат до забавяне на ръста на заплатите. Социалните плащания и пенсиите няма да иам замраьзяавне на доходите, посочи финансовият министър, пише novini.bg.

Искаме балансиран бюджет, но каква е реалността и дали може да се постигне, е друг въпрос. Ще предприемем такива мерки, че да потиснем разходната част на бюджета, да намерим мерки, които през приходите да ни гарантират плащането заплатите, пенсиите и социалните плащания. Решени сме да направим възможното, за да подобрим финансовото състояние на държавата, подчерта Гълъб Донев.

Тези мерки трябва да бъде приложено в следващите няколко месеца. Ако ние не предложим мерки, ще трябва да приложим предложените от Европейската комиися, заради процедурат по свръхдефицит. Затова ще работим за това да предложим и да приложим такива мерки, котио а консултирани и със синдикатите и работодателските организации, и с парламенатрнопредставените партии и тези мерки ще доведат до това бюдж етът да бъде приведен до 5% дефицит, след това и под 3%, каза още министърът на финансите.

Редактор "Екип на Петел",

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