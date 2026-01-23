Гълъб Донев и Димитър Стоянов напуснаха президенството заедно с Румен Радев

Булфото

Началникът на кабинета на президента - Гълъб Донев и президентският секретар по сигурност и отбрана - Димитър Стоянов си тръгнаха от президентството заедно с Румен Радев. И двамата оказаха подробности за плановете на Румен Радев.

"Пътят, който Румен Радев избра, е само напред и нагоре. Бил съм близо до него. Работили сме много добре, така че нормално е да продължим и занапред, но това ще се обсъжда в близките дни", посочи Гълъб Донев.

"Не съм получил покана, като получа покана ще ви отговоря", каза Димитър Стоянов, цитирани от БНР.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!