Гълъб Донев обяви “значителен по размер дефицит”

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Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев обяви, че държавната хазна е изправена пред „значителен по размер дефицит“, но подчерта, че няма основания за „спекулации и апокалиптични предсказания“ относно финансовото състояние на страната.

По време на пресконференция Донев заяви, че натрупаните през последните години дисбаланси са резултат от ускорен ръст на публичните разходи, включително за персонал, социални плащания и компенсации за бизнеса и домакинствата, без съответстващо увеличение на приходите в бюджета.

„Приходите отдавна са изостанали спрямо разходите. Не става дума за игра на дефицит. Дефицитът е реален и е прекомерен“, посочи финансовият министър. По думите му оценките на Европейската комисия потвърждават тези констатации.

Въпреки сериозната ситуация, Донев увери, че кабинетът няма да предприема мерки, които да водят до намаляване на доходите или отнемане на придобити права. Като пример той посочи предстоящата промяна в модела на осигуряване на държавните служители. От 1 август 2026 г. те ще започнат поетапно да поемат част от личните си осигурителни вноски при съотношение 80 към 20 между работодател и служител, а от началото на 2027 г. съотношението ще бъде изравнено до 60 към 40, както е за останалите работещи, пише novini.bg.

Министърът подчерта, че нетните възнаграждения на засегнатите служители ще бъдат компенсирани, така че реалните им доходи да се запазят.

Донев отхвърли и твърденията, че правителството планира замразяване на минималната работна заплата за следващите три години. Той припомни, че размерът на минималната работна заплата за 2026 г. вече е определен по действащия механизъм и възлиза на 50% от средната работна заплата за страната. За 2027 г. предстои разработването на нов механизъм съвместно със синдикатите и работодателските организации.

Сред мерките за ограничаване на бюджетния натиск е и преразглеждането на част от възнагражденията в публичния сектор, включително на изборни длъжности, чиито заплати се актуализират автоматично спрямо ръста на средната работна заплата. Според разчетите това ще доведе до спестяване на около 564 млн. евро през 2026 г.

Правителството подготвя и ограничения върху възнагражденията на ръководствата и бордовете на държавни предприятия с над 50% държавно участие, като те ще бъдат не повече от размера на президентската заплата.

В същото време кабинетът планира допълнителни инвестиции в образованието, културата и здравеопазването. Ще продължи реализацията на инвестиционната програма на общините.

“Осигурени са допълнителни 600 милиона евро, с които да разплатим на общините възникналите по тази програма задължения към края на 2026 г.”, изтъкна вицепремиерът.

"Целта ни е през 2028 г. бюджетният дефицит да бъде до 3% от БВП", заяви Гълъб Донев.

„С предприетите мерки целим да намалим дефицита от сегашните 7,4 процента до 5,7 процента още през 2026 година“, добави той.

По думите му това ще се постигне, като се следва "балансиран подход в разходната част на бюджета" и "бъде осигурено темпото на приходите".

Предвижда се увеличение на максималния осигурителен доход от 1 август 2026 г. на 2 300 евро, което според прогнозите ще донесе малко на 90 млн. евро допълнителни приходи в бюджета.

“Планираме повишаване на минималните осигурителни прагове за определени икономически дейности и професии, които са с по-висок процент от ръста на МРЗ, също считано от 1 август 2026 г. Очакваният положителен бюджетен ефект в приходната част за 2026 г. ще бъде около 40 милиона евро”, добави финансовият министър.

От 1 август 2026 г. се предвижда и 30-процентно увеличение на винетните такси и разширяване на ТОЛ системата. “Ефектът от тази мярка ще допринесе с 53 милиона евро”, заяви Донев.

“Предвиждаме и увеличение на приходите от хазарт, като там предвиждаме да бъдат обложени печалби с 10% от хазартната дейност на участниците в тези игри. Ефектът тук е 100 милиона евро”, обяви още вицепремиерът.

Редактор "Екип на Петел",

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