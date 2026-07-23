Гълъб Донев призова за реалистични нагласи и очаквания към бюджет 2026 г.

Снимка: Булфото

Призовавам за реалистични нагласи и очаквания към бюджет 2026 г., заяви вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев в края на дебатите по законопроекта за държавния бюджет за тази година на второ четене в пленарната зала. Разискванията по бюджета продължиха повече от 12 часа, гласуването е насрочено за утре, пише БТА.

Най-сериозното качество на този бюджет е, че изважда наяве натрупаните задължения и погрешните управленски решения. Затова смятам, че в него има смелост и амбиция да се представи реалното състояние на публичните финанси, да се сложи край на неразумните финансови решения и да се смени посоката от бюджети с къс хоризонт до следващите избори към бюджети с визия за напредък, добави Донев.

Той отбеляза, че няма бюджет, който да бъде харесван от всички. Бюджетната процедура е благодатно време за политически сметки и лъжи. Обяснимо е поведението на една част от вас, за които беше важно да превърнете дискусията за бюджета в „шоу на пера“, недопустимо е обаче да използвате тревогите на уязвими групи в обществото и да ги превръщате в политическа мишена, коментира министърът.

По думите му, бюджетът е понесъл много критики заради дефицита от 5,7%. Най-възмутени и с най-много идеи за прекрояването му бяха тези, заради които стигнахме дотук, заяви Донев.

Ние от „Прогресивна България“ ще търсим справедлив подход за разпределение на обществените ресурси, чрез който да постигнем управленската си цел за ускорено икономическо развитие за цялото общество, така че да се усети като подобряване на качеството на живот от всеки, каза финансовият министър.

Този бюджет е важната и първа стъпка към стабилност, предвидимост и бюджетен баланс, заяви още Гълъб Донев.

След края на дебата, поради изчерпване на дневния ред днешното заседание беше закрито.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!