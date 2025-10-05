Галена: Имам обувки за 15 хиляди лева

Кадър Бтв

Фолкдивата Галена за пореден път успя да остави без думи журито и зрителите на „България търси талант“, след като призна, че притежава над 1000 чифта обувки, сред които има и модели на стойност 15 000 лв, предаде България днес.

Всичко започна с невинния въпрос на колегата ѝ от журито Николаос Цитиридис:

„Колко чифта обувки имаш, Галена?“

„Над 1000“, отвърна тя без да се замисля.

„Шегуваш се, нали? Имаш два крака!“, шокира се Цитиридис.

„Това ми е хоби, колекционирам обувки“, заяви сериозно певицата.

„Ще отваряш ли музей?“ – пошегува се той.

„Да, ще имам! Решила съм го. Имам обувки, които струват 15 000 лв.“, отвърна Галена и остави всички безмълвни.

