Галена към Дара преди "Евровизия": Ти си моята Бангаранга

Снимка Булфото

Известна певица също даде сили на Дара.

Попфолк звездата Галена се присъедини към вълната от български знаменитости, които публично подкрепиха Дара броени часове преди голямото ѝ излизане на сцената на "Евровизия" тази вечер.

Както вече знаем, българската представителка ще открие шоуто, като излезе първа на сцената – позиция, която носи едновременно огромна отговорност, но и шанс да направи силно първо впечатление пред милиони зрители.

„Манифестирам тази вечер и призовавам всички вас да подкрепите Дара…“, казва Галена във видео, споделено на стори в Инстаграм профила ѝ.

Фолкдивата отправи и лично послание към певицата: „Обичам те, ти си моята Бангаранга!“

Така Галена стана поредното популярно лице, застанало зад Дара след Лили Иванова, Рут Колева и още редица български артисти, които осъдиха вълната от негативни коментари и хейт, изливащи се срещу талантливата изпълнителка през последните дни, написаха от woman.bg.

