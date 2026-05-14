Галена към Дара преди "Евровизия": Ти си моята Бангаранга
Снимка Булфото
Известна певица също даде сили на Дара.
Попфолк звездата Галена се присъедини към вълната от български знаменитости, които публично подкрепиха Дара броени часове преди голямото ѝ излизане на сцената на "Евровизия" тази вечер.
Както вече знаем, българската представителка ще открие шоуто, като излезе първа на сцената – позиция, която носи едновременно огромна отговорност, но и шанс да направи силно първо впечатление пред милиони зрители.
„Манифестирам тази вечер и призовавам всички вас да подкрепите Дара…“, казва Галена във видео, споделено на стори в Инстаграм профила ѝ.
Фолкдивата отправи и лично послание към певицата: „Обичам те, ти си моята Бангаранга!“
Така Галена стана поредното популярно лице, застанало зад Дара след Лили Иванова, Рут Колева и още редица български артисти, които осъдиха вълната от негативни коментари и хейт, изливащи се срещу талантливата изпълнителка през последните дни, написаха от woman.bg.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!