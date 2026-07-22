Галибаф: Никой няма да продава нефт в регион, в който и Иран не може да го прави

Снимка уикипедия, khamenei.ir

Председателят на иранския парламент и главен преговарящ със САЩ Мохамад Багер Галибаф заяви, че никоя страна няма да може да продава нефт в регион, в който и Ислямската република не може да го прави, предаде Ройтерс.

Галибаф каза също така, че ако сигурността на Техеран не бъде гарантирана, инфраструктурата на никоя държава няма да бъде защитена, съобщи БТА.

"Максимата на тази война е ясна - всичко или нищо", написа председателят на парламента на Иран в социалната платформа Екс, като добави, че сигурността на Ормузкия проток се състои в отсъствието на американски сили.

Редактор "Екип на Петел",

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