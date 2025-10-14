Гъмов със суперлативи за Бачорски в „Трейтърс"

кадър YouTube/Надкаст

редактор Веселин Златков

Актьорът Станимир Гъмов разкри в „Надкаст” с Неделчо и Туджаров, че много бързо се е досетил и за Неве, и за Жорката, че са предатели в телевизионната игра „Трейтърс”. Преди да извади Георги от играта, той приложил последен тест, като заявил в присъствието на плувеца инфлуенсър, че предателите са „големи тъпанари”. Жорката веднага реагирал леко обидено, което за Гъмов направило нещата ясни.

„Ловецът на предатели” обясни, че Неве също била лесна за разкриване, но по друга логика.

„Твърде много си мислих, че аз ке съм предател. И то е нормално, от четирима актьори все един ще е, това е отделен таргет. Когато не ме посочиха, веднага си помислих, че е Неве”.

Гъмов каза също, че колежката му и дългогодишна приятелка не е изиграла много добре ролята си. Той я упрекна, че се е противопоставила на Бачорски, с което е предизвикала неговата кампания срещу нея. По негови думи, моралният му кодекс на мъж не позволявал да я разкрива, а го подтиквал да я пази заради дългите им отношения, дори и като предател.

„Бачорски - много добре! Аз съм на мнение, че тази игра се играе така”, коментира актьорът. Гъмов допълни също, че не приема обвиненията на мнозина, че той проявява твърде много подлост и хитрост, защото именно това е идеята на „Трейтърс”.

