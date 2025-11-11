Гъмзата побесня: Айде на тока! Днеска има, утре няма!

Кадър ФБ

Йордан Йончев не издържа на постоянните прекъсвания на тока в столичния квартал „Горна баня“

Йордан Йончев-Гъмзата не издържа на постоянните прекъсвания на тока в столичния квартал „Горна баня“ и реши да вземе нещата в свои ръце. Известният тромпетист от „Ку-ку бенд“ и приближен на Слави Трифонов започна мащабен ремонт на покрива на луксозната си къща, където монтира нови соларни панели. Повод за това стана честото спиране на електричеството в района, което от месеци тормози жителите на квартала.

Самият Гъмза сподели видео в социалните мрежи, в което показва как работниците поставят панелите върху покрива на палата му. „Айде на тока! Днеска има, утре няма! Технология, това е! Оправих си живота!“, казва музикантът с присъщото си чувство за хумор, докато зад гърба му кипи работа. Клипът предизвика бурни реакции сред неговите последователи – едни го похвалиха за решителността да стане енергийно независим, други се пошегуваха, че скоро ще снабдява със слънчева енергия целия квартал.

Гъмзата има всички основания да бъде ядосан, коментират местни. През последните месеци токът в „Горна баня“ често спира без предупреждение, което създава проблеми не само на домакинствата, но и на хората, които работят от вкъщи. „Не може да си направиш кафе, не може да си пуснеш пералня. Това не е нормално“, споделил той пред свои съседи. Именно заради това решил да вложи сериозна сума в модерна фотоволтаична система, която ще му гарантира спокойствие и независимост.

Имотът на музиканта и съпругата му Юлиана се намира в една от най-престижните части на „Горна баня“. Къщата им е истински палат – с разгъната площ над 500 квадратни метра, няколко етажа и голям двор с различни кътове за спорт и забавление. Интериорът е в модерен стил, с бяла и сива фасада и каменни облицовки по стените. Според имотни експерти стойността на къщата надхвърля 250 хиляди евро, а след поставянето на соларните панели цената ѝ ще скочи още.

В луксозното им жилище не липсват удобства – има парна баня, сауна и огромна тераса с панорамна гледка към София, която за Гъмзата е любимо място за разпускане. Именно оттам често свири на тромпета си, а съседите разказват, че звукът на инструмента му се носи над целия квартал.

Гъмзата и половинката му Юлиана, която е бивша балерина от „Магаданс“, са заедно от години и имат двама синове – Васил и Емил. Баща им е поставил в двора футболна врата и баскетболен кош, за да не скучаят. Музикантът е известен с това, че държи на семейството си и прекарва всяка свободна минута с близките си.

„Аз съм човек, който обича да си оправя нещата сам. Като нещо не работи – търся решение“, казва той на приятели, коментирайки новата си инвестиция.

Финансово Гъмзата може да си позволи подобен лукс – години наред Слави Трифонов го е оценявал като един от най-добрите музиканти в „Ку-ку бенд“ и му е осигурявал отлично възнаграждение. Освен това тромпетистът често участва в различни музикални проекти, концерти и събития, а хонорарите му остават едни от най-високите в гилдията.

Запознати твърдят, че системата, която е инсталирал, е от най-ново поколение и включва високоефективни панели и мощни акумулатори, които ще осигуряват електричество дори при облачно време, цитирано от Ретро.

