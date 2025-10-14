Гъмзата претърпя инцидент

Кадър БТВ

Не сцена, не публиката, а… камък за кисело зеле прати Йордан Йончев – Гъмзата в истинска беда!

Обичаният тромпетист на „Ку-Ку бенд“ сподели в социалните мрежи, че е претърпял нелеп инцидент, след като огромен камък – от онези, с които бабите ни притискат зелето в бидоните – се стоварил от 2 метра височина право върху крака му.

„Ето така става, като ти падне камъкът за киселото зеле върху крака! Сега трябва да изкарам участията на ляв крак“, написа Гъмзата, който дори в болката си не губи чувство за хумор, пише Блиц

На снимката, публикувана от него, крайникът изглежда сериозно пострадал – подут, посинял и, както се пошегнаха някои фенове, „като след турне с AC/DC“.

Инцидентът напомни, че зимнината не прощава – дори и на звездите. Но Гъмзата е решен да не пропусне нито едно участие, макар и да трябва да куца по сцената.

Феновете вече му пращат пожелания за бързо оздравяване… и по-малки камъни догодина.

