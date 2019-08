Ганка Йорданова: Споделяйте публично! Лайкчета и сълзички не помагат. Не подминавайте. Търси се синът ми навсякъде

Майката на изчезналия във варненско Иван Йорданов преди малко пусна пост във Фейсбук, за да алармира всеки, който има информация да й се обади.

Ето какво написа Ганка Йорданова:

Търси се синът ми навсякъде!

МОЛЯ всички вас, вижте снимките.

Който го види или вече го е срещал някъде, да се обади!

МОЛЯ всички шофьори: не подминавайте човек .

Моля, споделяйте публично!

СПОДЕЛЯЙТЕ! Лайкчета и сълзички не помагат!

Иван Йорданов, 28 години

Жената е написала текста и на английски:

My son went missing on the morning of 25th. He was at a techno party with a lot of foreigners nearby Aksakovo, Varna, Bulgaria. Please contact me or the bulgarian police if you've seen him or if you have any information!

Припомняме, че Иван Йорданов е в неизвестност от неделя.

В четвъртък полицията спря издирването му.

В неделя се обадил за помощ на родителите си и изпратил GPS координати на бивше военно поделение. За последно е забелязан в събота.



Гората вече е обходена няколко пъти от разследващите. Военна полиция е претърсила и изоставени бункери в района, но следа от Иван няма.



Мъжът е родом от Карнобат, но живее в София.



От полицията смятат, че той може вече да е в друга област. Затова са помолили колегите си от останалите дирекции на МВР да се включат в издирването.

