Гаранционен фонд ще защитава потребителите на пакетни туристически услуги

Комисията по туризъм в Народното събрание прие на първо четене промените в Закона за туризма, с които се поставя основата за създаването на Туристически гаранционен фонд за защита на потребителите на пакетни туристически услуги. Това съобщиха от Министерство на туризма.

„Функцията на този закон е да защитава потребителите, без да създава допълнителни тежести за туроператорите. Той е резултат от съвместните усилия на вносителите, държавата и бранша и отчита предложенията на всички страни“, заяви министър Боршош.

Туристическият гаранционен фонд, чието създаване беше забавено с години, ще гарантира финансовото обезпечение на потребителите на пакетни туристически услуги при несъстоятелност на туроператор.

Ползите и предизвикателствата пред законопроекта са различни: от повече сигурност и защита за туристите, през изсветляване на сивия сектор и изчистване на практики, които рушат доверието в бранша, през възможността за бизнеса за осигуряване на допълнителен финансов ангажимент, в случай че не се намери балансирано решение, до подсигуряване на необходимостта от ясен контрол и прозрачност в управлението на фонда за отговорните институции.

С приемането на законопроекта на първо четене започва финалният етап от дългогодишния процес по създаване на Туристическия гаранционен фонд – механизъм, който трябва да балансира интересите на бизнеса и потребителите и да издигне доверието в сектора на по-високо ниво.

Участие в заседанието взеха министърът на туризма Мирослав Боршош, представители на Министерството на икономиката и индустрията, както и на водещи браншови организации.

