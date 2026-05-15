Гардиън: Парадът на 9 май може да се окаже реквием за Путин

Когато Владимир Путин нахлу в Украйна на 24 февруари 2022 г., той не е очаквал войната да продължи дълго. Днес обаче, в условията на застой на фронтовата линия, около 1,3 милиона убити или ранени руски военнослужещи и нарастващ икономически натиск върху обикновените руснаци, войната, която Путин смяташе за свое главно постижение, може да се превърне в негов провал. Това написа Раджан Менон, старши научен сътрудник в Института за изследване на войната и мира „Залцман“ към Колумбийския университет в САЩ, в статия за британския вестник "Гардиън", цитира Новини.бг.

За руснаците войната преди беше нещо, което се случва „някъде там, в чужбина“. Сега тя се води и вътре в самата Русия. Украински дронове и ракети редовно поразяват цели дълбоко в страната, често на повече от 1000 километра от границата.

Войната нанесе удар и по руската икономика. Огромната нужда от работна ръка в армията и военната промишленост доведе до остър недостиг на кадри. Това доведе до ниско ниво на безработица (2,2% през март), но също така забави икономическия растеж, оказа натиск върху малкия бизнес и повиши инфлацията.

Търговско-промишлената палата на Русия съобщава, че почти две трети от малките предприятия не са реализирали печалба през първото тримесечие на тази година. Икономическият растеж е спаднал от 4,9% през 2024 г. до 1% през 2025 г. 2026 г. вече започна зле: Брутният вътрешен продукт се сви с 0,3% на годишна база през първото тримесечие.

Нещата не изглеждат добре не само в тила, но и на фронта. Напредъкът на руската армия тази година е минимален, отчасти защото украинските дронове промениха бойното поле.

Миналата година Русия е завзела едва 0,8% от украинската територия на цената на над 400 000 жертви, включително 200 000 убити. Тази година темпът на напредване значително се забави, а през април тя е загубила повече територия, отколкото е превзела – за първи път след пораженията край Курск през есента на 2023 г.

„Украйна, разбира се, също понесе значителни загуби. Но тези цифри не са изненадващи, като се има предвид предимството на Русия в огнева мощ; забележителното е мащабът на руските загуби“, пише експертът.

Охраната на Путин е засилена, а пътуванията му из страната са ограничени. Резиденцията му на Черно море в Сочи, „Бочаров ручей“, е била разрушена и преустроена с подсилена сигурност. Освен това, за разлика от Володимир Зеленски, Путин не е посещавал войници на фронтовата линия от март миналата година.

Руското правителство също така затегна контрола над социалните мрежи, блокирайки Facebook, Instagram, WhatsApp и YouTube. През февруари започна ограничаване на достъпа до Telegram, който се използва от почти 50% от руснаците за новини и съобщения, а през април беше предприета стъпка към пълната му забрана.

„Въпреки че съдбата на Путин не е непременно предрешена, неговата война се проваля и признаците на безпокойство на най-високо ниво са твърде многобройни, за да бъдат пренебрегнати“, отбеляза експертът. Той посочи още че парадът в Москва на 9 май, който трябваше да прослави военната слава на Русия, вместо това може да се окаже реквием за военните амбиции на Путин.

