Гъркиня от Кавала: Българите идват с лъскави, скъпи коли и кардиналски вид, с който да се хвалят

Българите са двигател на бума на недвижимите имоти в крайбрежните села в Кавала, пише Екатемирини.

Българите вече съставляват най-големия дял от собствениците на втори дом. Според български новинарски сайт, Гърция остава техният най-голям избор и до края на миналата година 3228 български граждани са декларирали имоти в страната.

Исторически рефлекси има от понякога негативното отношение на местните към българите. Те са свързани с близката история на района.

„Тук нямахме германци; имахме българи. Има спомени. Познавах хора, които са страдали заради българите. Не искам да бъда нетолерантна, но сега един българин идва с лъскава, скъпа кола и кардиналски вид, с който да се хвали? Ако беше италианец, щеше да е по-приемливо.“, казва Рица Карагианиду, опитен архитект и инженер.

Тези исторически спомени носят далеч по-малка тежест сред по-младото поколение, което вижда удължаването на туристическия сезон благодарение на северните си съседи. В делничен ден в средата на септември всички маси в ресторанта на Никос Куркумбас в Ираклица са пълни и всички клиенти говорят български. Преди няколко години подобна сцена би продължила най-много до края на август.

„Имаме късмет, че ги имаме“, казва 24-годишният мъж, който управлява семейния бизнес – магазин за риба, където се пече и сервира риба на скара. „Дори научих български, от уважение към клиента.“

