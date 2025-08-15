Гаро Кешишян за стария облик на Варна: Не е за ръцете на хора без чувство за отговорност и изкуство

Снимка: Булфото

Варна има богато архитектурно наследство. Всяка къща има облик, има лице, има изкуство. Това каза за Радио Варна фотографът Гаро Кешишян, който допълни, че е разочарован от факта, че това богатство се затрива и бетонира. Не може да отива в ръцете на хора, които нямат чувство за изкуство и отговорност, категоричен е той.

Какво става с този град, вместо да запазим готовото, ние го разрушаваме, възмущава се той. Няма как да се справим с алчността, изрази песимизма си той.

Да се ожениш за първата си любов за мен означава да останеш във Варна и да си отидеш от този свят от Варна, казва фотографът. Варна за мен е като сън, цял живот съм знаел всяко камъче, допълни той.

Гаро Кешишян е един от най-значимите български фотографи. Роден е във Варна през 1946 г. в семейство на арменци. В периода 1971 – 1981 г. работи като инженер-технолог в металургичната промишленост. След 1976 г. негови работи са показвани в самостоятелни и групови изложби в България, Унгария, Чехословакия, Полша, Югославия, Турция, СССР, САЩ, Франция, Германия, Швейцария, Дания, Финландия и Япония.

Участва в някои от най-престижните фотографски фестивали като Les Rencontresd' Arles и Foto Fest - фотографското биенале в Хюстън, САЩ. Фотографии на Гаро Кешишян са част от колекцията на Фондация „Серджо Поджанела“.

