Гърците отново на пазар у нас

Петел

Гърците отново тръгнаха да пазаруват за празниците у нас. Фермерите не пречат на преминаването на леки автомобили. Последната форма на протест на гръцките земеделци е безплатно пътуване по магистралата за всички.

До 28 декември ще се пътува безплатно по магистралата, казаха ръководителите на пътните блокади. Вместо да затварят пътища блокират с трактори и жива верига касите за плащане на пътни такси.

Прокуратурата започна разследване и предупреди, че ще има арести за това. Фермерите закриха и камерите за наблюдение, за да не се установи самоличността на тези, които блокират касите.

На граничните пунктове обаче няма промяна. Там остава продължителна блокадата на тирове.

Премиерът нарече част от исканията на земеделците „неразумни“, а те отказаха преговори.

Има много силно движение на леки автомобили към България, предаде БНР.

Гърците пътуват преди всичко за по-евтин бензин у нас. В репортажи от границите с България гръцките медии подчертават, че жителите предимно на Северна Гърция се изхранват и обличат с български стоки.

Цените в България са по-ниски, а стоките са много качествени, категорични са гърците, които отново ще посрещнат празниците с български стоки.

"Свалете цените, за да пазаруваме в Гърция", призоваха хората, потеглили и днес за стоки и бензин у нас.

Търговците в Северна Гърция протестират и искат специален статут с по-ниски данъци, за да са конкурентни на българския пазар.

Редактор "Екип на Петел"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!