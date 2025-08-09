реклама

Гърците побесняха: Затворете границата с България

09.08.2025 / 20:07 0

Кадър Онлайн камера

Гръцки търговци се оплакаха от свободното преминаване на стоки през сухопътната граница с България и призоваха за възобновяване на проверките, предаде БНР.

В официално писмо до Агенцията за публични приходи Солунската Търговско-промишлена камара е алармирала, че от България се внасят стоки без документи и със съмнително качество. В писмото се споменават оплаквания от гръцки бизнесмени от премахването на контрола на товарите след влизането на България в Шенген от началото на 2025 г. 

Настоява се гръцката митническа служба да организира някакъв контрол с взимане на проби от стоките, както и да се извършват проверки на всички видове товарни камиони. Очакванията са тези проверки да се правят не на граничните пунктове, а вътре, на гръцка територия.

 

