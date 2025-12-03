Гърците пробиха блокадата на жандармерията, напредват към границата с България

Кадър Ютуб

Земеделците в Гърция пробиха блокадата на жандармерията и се насочиха към границата с България. Очаква се те да блокират аутобана между Кулата и Серес и да затворят международния път.

Входът на Серес вече е блокиран. Въпреки опитите на служителите на полицията и жандармерията да предотвратят блокадите на главни пътища и автомагистрали в Гърция, земеделците с тежка техника и трактори пробиха блокадата през земеделските земи и се насочиха към магистралата Промахон-Солун, където се очаква до десетина минути и аутобана да бъде блокиран, цитира Блиц

Служители на жандармерията и полицията продължават да стоят на входа на град Серес, обаче той вече е блокиран за автомобили. Очакванията са на земеделците да продължат с блокадите поне през следващите 12 часа, поне така обявиха преди минути те, докато правителството не се съобрази с тях и не освободи помощта, която им е обещана от Европейския съюз.

Крайните действия не помагат, отворени сме за диалог, заяви премиерът на Гърция Кириакос Мицотакис за блокадите на протестиращите гръцки фермери, цитиран от местни медии.

В изявление пред Правителствения съвет по икономическа политика Мицотакис посочи, че разбира недоволството на земеделските производители заради забавените плащания и подчерта, че все пак за настоящата година те ще получат половин милиард евро повече спрямо предходната.

„Правя пълно разграничение между онези, които не са получили плащанията си поради проверки, и онези, които нямат право на субсидия“, отбеляза гръцкият министър-председател.

Протестите избухнаха заради забавянето на изплащането на земеделските субсидии заради скандала с корупция в гръцката агенция по земеделските плащания ОПЕКЕПЕ, въпреки че правителството започна частичното изплащане на субсидиите.

„Имаме зелена светлина от Европейската комисия за изплащането на земеделските субсидии по новата система и напредваме с възможно най-голяма скорост“, каза още премиерът, цитиран от гръцките медии. Мицотакис подчерта, че целта на правителството е до края на декември да бъдат изплатени субсидии на стойност 1,2 млрд. евро.

Мицотакис подчерта още, че блокадите на пътни артерии, гранични пунктове и други важни инфраструктурни обекти на страната не подпомагат усилията на фермерите и пречат на други социални групи от обществото.

