Гърците свалят цените на горивата

Снимка Пиксабей

През следващата седмица Гърция сваля цените на горивата. Вицепремиерът Костис Хадзидакис съобщи днес, че от от понеделник влизат в сила намалени цени на горивата. Това става възможно след споразумение между правителството и петролните рафинерии в страната.

Според премиера Кириакос Мицотакис двете големи рафинерии са се съгласили да намалят цената на горивата до края на месец август.

Цената на бензина ще пасне с 10 цента за литър, а на дизеловото гориво с 5 цента, информира БНР.

Правителството отчита, че през летните месеци разходите на гръцките домакинства за бензин се увеличават, защото хората пътуват на почивка. Туристите също са засегнати от цената на бензина. Дори някои, за да намалят разходите, отказаха да почиват на островите и избраха по-близки дестинации, казаха туроператорите, пише novini.bg.

От опозицията коментираха, че мярката за по-евтино гориво е временна и настояват за премахване на част от данъците върху бензина.

Правителството обмисля от септември да отпусне нови субсидии за горивата.

Редактор "Екип на Петел",

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