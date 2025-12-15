реклама

Гърция: Арестуваха корумпирани пътни полицаи, "заработили" 120 000 евро

15.12.2025 / 11:06 2

снимка: МВР

Арест за трима полицаи в Солун, защото вземали пари от шофьорите, за да не им налагат глоби за допуснати нарушения.

Шофьор на товарен камион е подал оплакване до полицията, че е бил изнуден от полицаи да плати на тях, за да не му отнемат книжката за два месеца. Той обаче е записал всичко на телефона си и изпраща цялата информация до Дирекция на полицията.

Няколко месеца отдела за вътрешно разследване следи полицаите, които често патрулирали на пътя Солун – Муданиа към Халкидики. Отчитали извършени проверки, но не и регистрирани нарушения.

Арестувани са в момент на извършване на поредно засичане на нарушение на шофьор, но поискали и получили от него пари в брой и не отразили нарушението, предаде БНР.

Разследващите до сега са установили, че въпросните трима полицаи са взели повече от 120 хиляди евро. Обвинени са в организиране на престъпна група.

Случаят шокира, защото за първи път полицаи ще бъдат съдени за укриване на пътни нарушения срещу заплащане.

Според коментарите високите глоби принуждават и шофьорите да са склонни да подкупват силите на реда, за да не останат месеци без шофьорска книжка.

 

