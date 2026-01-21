Гърция: Край на фермерските блокади

Булфото

Гръцките фермери се оттеглят от блокадите. Преговорите с правителството не доведоха да съществени промени в полза на аграрния сектор, съобщиха от блокадата при Лариса. Земеделците и животновъдите остават с ограничени субсидии и помощи, както и с високи данъци.

Въпреки това след 53 дни на протести тракторите от днес постепенно се оттеглят. На някои блокади машините ще останат до петък, когато ще проведат демонстрации в центровете на големите градове.

Полицията улеснява оттеглянето на машините, за да се освободят напълно пътищата. Отново част от движението се пренасочва по обходни маршрути, защото при Лариса тракторите са пет хиляди.

Фермерите започват подготовка за голяма демонстрация в Атина пред парламента, но не с трактори. Настояват за среща с депутатите и лидерите на всички партии, съобщават от БНР.

Гръцките фермери съобщиха, че подкрепят протестите на колегите си в другите европейски страни и ще участват в демонстрации заедно с тях.

