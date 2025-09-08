Гърция 0:1 Дания след първите 45 минути

снимка: Пиксабей

Дания води с 1:0 като гост на Гърция в световна квалификация от група "С". Мачът е на стадион "Георгиос Караискакис".



Микел Дамсгор бе точен в 32-ата минута след пас от Пиер-Емил Хойберг, допълва Фокус.



Гърция: Константинос Цолакис, Костас Цимикас, Константинос Кулиеракис, Константинос Мавропанос, Йоргос Вагианидис, Димитрис Курбелис, Христос Зафейрис, Христос Цолис, Янис Константелиас, Константинос Карецас, Вангелис Павлидис (К)



Дания: Каспер Шмайхел, Расмус Кристенсен, Йоаким Андерсен, Андреас Кристенсен, Йоаким Мееле, Пиер-Емил Хьойберг (К), Мортен Хюлманд, Виктор Фрохолд, Андреас Сков Олсен, Мика Биерет, Микел Дамсгорд

