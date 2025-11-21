Гърция без компромис към най-добрия си тенисист: Отнеха книжката на Циципас за година и го глобиха с хиляди евро за безумна постъпка на магистралата

кадър: si.robi, Уикипедия

Проблемите за Стефанос Циципас нямат край! Най-добрият гръцки тенисист остана без шофьорска книжка за една година, след като беше хванат да кара луксозния си спортен автомобил с 210 км/ч по магистралата.

Циципас е един от първите в Гърция, които получават дигитална глоба чрез държавния портал gov.gr. Новите "умни камери", инсталирани по пътищата в южната ни съседка, са заснели тенисиста в нарушение.

Глобата на Циципас е в размер на 2000 евро.

Целта на властите с новата система за контрол на пътя е драстично намаляване на катастрофите и повишаване на безопасността, а нарушители като тенисиста получават известия директно в личните си дигитални профили.

Циципас преживява тежък период. Гъркът е измъчван от контузии, заради които пропусна и домашния турнир в Атина. Той се свлече до 34-ата позиция в световната ранглиста. Пропадането идва след скорошната раздяла с испанската тенисистка Паула Бадоса, допълва Бтв Спорт.

Последният успех на Циципас беше на 13 септември, когато отнесе с 6:2, 6:1 Тиаго Сейбо Уайлд (Бразилия) за Купа "Дейвис".

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!