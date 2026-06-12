Гърция е страната блокирала "българската азбука" на евромонетата

Кадър БНБ

Няколко надеждни източника са потвърдили пред медията EUalive, че Гърция е неназованата държава членка на еврозоната, която официално възрази срещу предложената от България възпоменателна монета от 2 евро, почитаща „българската азбука“, като по този начин на практика спря емитирането ѝ.

Възражението, подадено чрез Съвета на ЕС, беше насочено към използването на термина „българска азбука“ върху монетата, който е предназначен да отбележи историческата роля на България в развитието на кирилицата.

Това развитие идва само месеци след като България се присъедини към еврозоната на 1 януари 2026 г. и замества по-ранните спекулации, които сочеха предимно към Словакия. Анулирането на монетата подчертава продължаващите културни и исторически чувствителни въпроси на Балканите, свързани със споделеното наследство на кирилицата.

По информация на БНТ, мотивите на съседната ни държава са, че ако върху монетата стои надписът “българска азбука”, това може да се превърне в прецедент и повод други държави, които също използват кирилицата и са кандидати за членство в ЕС - като РСМ, Украйна и Сърбия по-късно да говорят съответно за македонска, украинска или сръбска азбука.

Според източници от Съвета гръцките дипломати са напомнили на България, че при присъединяването на страната към ЕС, София официално е приела декларация за използването на кирилицата в ЕС, в която се казва: “С признаването на българския език като автентичен език на договорите, а също и като официален и работен език, който се използва от институциите на Европейския съюз, кирилицата ще стане една от трите азбуки, които ще се използват официално в Европейския съюз. Тази съществена част от културното наследство на Европа представлява специфичен български принос към езиковото и културното многообразие на Съюза”.

В декларацията, която е част от договора за присъединяване на България към ЕС, се говори за кирилица и за български език, а не за българска азбука. Според Атина въпросът е по-скоро технически.

По информация на БНТ представители на България и Гърция за разговаряли по въпроса. Един от вариантите, които се обсъждат, е на монетната да не пише “Българска азбука”, а да има две отделни думи “България” и “Азбука”. Този вариант е приемлив за Атина, но не е ясно дали ще е приемлив за БНБ.

Редактор "Екип на Петел",

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