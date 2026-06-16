Гърция и Турция в нов спор за тръби към България

Пиксабей

Ново поле на напрежение между Гърция и Турция се очертава в рамките на НАТО. Според публикация на гръцкото издание Protagon Анкара се опитва да промени плановете на Алианса за изграждане на стратегическа мрежа от горивни тръбопроводи към България и Румъния, в която Гърция има ключова роля, предаде Актуално

Проектът е част от мащабната инициатива на НАТО за укрепване на източния фланг след началото на войната в Украйна. Новата Източноевропейска тръбопроводна система (EEPS) трябва да гарантира доставките на гориво за съюзническите сили в случай на военна криза.

Турция предлага алтернативен маршрут през България

Според информацията Анкара се опитва да използва срещата на върха на НАТО на 7 и 8 юли, за да наложи собствен проект за тръбопровод от Турция към България, а впоследствие и към Румъния. Турските власти твърдят, че подобен маршрут би бил по-евтин и икономически по-изгоден.

Източници от НАТО обаче твърдят, че реалните данни не подкрепят тези аргументи и че турската страна се опитва да извлече политически дивиденти.

Гърция, България и Румъния вече имат споразумение

Според гръцките власти проектът ще засили стратегическото значение на Гърция, ще привлече инвестиции и ще създаде нови възможности за транспортния и енергийния сектор.

Спор за милиарди евро

Планираната нова инфраструктура на НАТО се оценява на между 25 и 27 милиарда евро и ще се изгражда в продължение на около 25 години. Съществуващата система от тръбопроводи на Алианса вече обхваща близо 11 000 километра и пресича 13 държави.

Според публикацията турската страна твърди, че нейният вариант би струвал около 1 млрд. евро, докато източници от НАТО посочват, че проектите на турска територия възлизат на около 2,5 млрд. евро, а тези в Гърция – на около 900 млн. евро.

САЩ ще имат решаваща дума

Според гръцкото издание именно Вашингтон ще има ключова роля за окончателното решение. САЩ работят по концепцията за „НАТО 3.0“, която предвижда ограничаване на американското военно присъствие в Европа, но същевременно изграждане на необходимата инфраструктура за бърза реакция при евентуална заплаха.

Експерти очакват спорът между Гърция и Турция да има продължение, а изходът от него може да окаже влияние върху цялостната стратегия на НАТО за сигурността на Източна Европа.

Редактор "Екип на Петел",

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