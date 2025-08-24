Гърция има нужда от 2 милиона души за работа

Пиксабей

Гърция ще се нуждае от над два милиона работници до 2035 г., според европейско проучване, което подчертава двойното предизвикателство и възможност, пред които е изправена икономиката на страната, пише гръцкото издание Kathimerini, предаде Актуално.

Търсенето произтича както от масовото пенсиониране, така и от създаването на нови позиции, като 646 000 работни места изискват висока специализация. Експертите предупреждават, че предстоящият недостиг на работна ръка, ако не бъде решен, може да затрудни растежа.

Те настояват за политики за насърчаване на участието на жените и по-възрастните работници, привличане на мигранти и завръщащи се емигранти и запълване на трайните недостиги на умения.

Хем има работни места, хем има безработица

„Съществуването на свободни работни места с безработица означава неизползван БВП и неизползван човешки капитал“, каза Константинос Аграпидас, генерален директор на отдела за трудови отношения в Министерството на труда.

Запълването на тези позиции, добави той, би могло да увеличи доходите, потреблението, производителността и износа, като същевременно облекчи натиска върху публичните финанси и пенсионната система.

Въпреки намаляващата безработица, недостигът обхваща всички сектори и нива на квалификация. Аграпидас отбеляза, че проблемът отразява „по-дълбоки дисбаланси в човешкия капитал, като например недостиг на квалифицирани кадри, застаряване на населението и несъответствия в квалификациите“. Представители на бизнеса смятат, че реалните нужди от работна ръка може да достигнат 200 000 над официалните данни.

Прогнозите за работните места в Гърция

Европейският център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) прогнозира 646 000 висококвалифицирани работни места в Гърция между 2025 и 2035 г. Много от тях са свързани с технологиите, включително специалисти по данни, специалисти по машинно обучение, експерти по етика на изкуствения интелект, UX дизайнери, техници по автоматизация и софтуерни инженери.

Други сектори също ще търсят работници: 337 000 в личните услуги, 122 000 в образованието, 119 000 в здравните професии и 56 000 в личните грижи. Обучението, преквалификацията и по-широкото участие на работната сила ще бъдат от решаващо значение.

Аграпидас подчерта, че запълването на висококвалифицирани свободни работни места има най-голямо въздействие върху БВП, тъй като такива роли предлагат по-високи заплати и насърчават конкурентоспособността. Привличането на гръцки емигранти и задържането на местни таланти, каза той, е жизненоважно за промяна на производствения модел.

Дори средно- и нискоквалифицираните работни места, особено в туризма, търговията, здравеопазването и образованието, остават от съществено значение за растежа. Политиките, насочени към младежите, жените, възрастните работници и квалифицираните мигранти, биха могли да запълнят поне 100 000 свободни работни места, отбеляза той – увеличавайки БВП с поне 1%.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!