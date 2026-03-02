Гърция изпраща бойни фрегати и изтребители към Кипър

Кадър Фб

Гърция изпраща две фрегати в Кипър, „Кимонас“ и още една, която ще носи системата „Кентавър“, както и два изтребителя F-16. Реакцията на Гърция идва в отговор на нападението с дрон, ударил британската база в Кипър. При нападението има малки щети.

В същото време министърът на отбраната Никос Дендиас пътува до Кипър, където ще си сътрудничи с кипърския лидер Никос Христодулидес.

По-рано през деня два дрона, насочващи се към британската база в Кипър, бяха „успешно прихванати“, заяви говорителят на кипърското правителство Константинос Летимбиотис в публикация, пише "Катимерини".

Какво се случи през последните няколко часа:

Нови ирански атаки, докато напрежението между Израел и "Хизбула" ескалира.

Конфликтът се разпространи в Ливан. В ранните часове на понеделник Израелските отбранителни сили започнаха атаки срещу цели на „Хизбула“ в Ливан, след като обвиниха организацията, че изстрелва ракети по Израел.

В същото време продължават предполагаемите ирански атаки в региона. Съобщени са експлозии в Бахрейн и Дубай, а пожар избухна в петролна рафинерия в Саудитска Арабия.

В съвместно изявление Съединените щати и шест съюзници от Персийския залив определиха действията на Иран в региона като „опасна ескалация“, която заплашва стабилността в Близкия изток.

По-рано кувейтските военни обявиха, че „няколко“ американски изтребители са се разбили на нейна територия, без екипажите им да са пострадали. Причината е приятелски огън.

