Гърция изпрати два противопожарни самолета "Канадеър" в Испания заради горските пожари

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Два гръцки самолета "Канадеър" (Canadair CL-415) са заминали за Испания, за да подкрепят усилията на страната за овладяване на големите горски пожари, съобщава АНА-МПА, цитирана от БТА.

Според Министерството на климатичната криза и гражданската защита двата самолета CL-415 са излетели от Солун вчера. Заради лошите атмосферни условия обаче те са направили междинно кацане в Актио, тъй като директен полет до Испания не е бил възможен.

Днес самолетите са тръгнали от Актио и са кацнали в Сардиния, Италия, за презареждане с гориво. По-късно следобед те са отлетели за Испания, за да допринесат към европейските усилия за борба с горските пожари, посочва министерството.

Изпращането им показва солидарността на Гърция със страните, засегнати от природни бедствия, отбелязва институцията.

Мисията по оказване на въздушна помощ се провежда в рамките на Механизма за гражданска защита на ЕС след искане от страна на испанските власти.

Редактор "Екип на Петел",

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