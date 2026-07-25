Гърция изпрати два противопожарни самолета "Канадеър" в Испания заради горските пожари
Кадър Youtube, илюстративна
Два гръцки самолета "Канадеър" (Canadair CL-415) са заминали за Испания, за да подкрепят усилията на страната за овладяване на големите горски пожари, съобщава АНА-МПА, цитирана от БТА.
Според Министерството на климатичната криза и гражданската защита двата самолета CL-415 са излетели от Солун вчера. Заради лошите атмосферни условия обаче те са направили междинно кацане в Актио, тъй като директен полет до Испания не е бил възможен.
Днес самолетите са тръгнали от Актио и са кацнали в Сардиния, Италия, за презареждане с гориво. По-късно следобед те са отлетели за Испания, за да допринесат към европейските усилия за борба с горските пожари, посочва министерството.
Изпращането им показва солидарността на Гърция със страните, засегнати от природни бедствия, отбелязва институцията.
Мисията по оказване на въздушна помощ се провежда в рамките на Механизма за гражданска защита на ЕС след искане от страна на испанските власти.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!