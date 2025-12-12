Гърция обеща 20 милиона евро за фонда на НАТО за Украйна

Снимка: Пиксабей

Гърция ще допринесе с 20 милиона евро за Приоритетния списък с нужди на Украйна (PURL) – механизъм, разработен от НАТО и САЩ за координиране и финансиране на най-неотложните нужди на Киев на бойното поле. Това съобщи в. „Катимерини“, цитиран от БГНЕС.

Сумата отразява настоящите финансови възможности на Гърция, заявиха официални представители.

Решението е официално съобщено на НАТО и властите в САЩ, които многократно призоваваха Атина да не изостава от другите съюзници в подкрепата за Украйна.

Макар че на този етап финансовият принос е предимно символичен, той показва намерението на Гърция да продължи да следва политиката, застъпвана от Вашингтон.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!