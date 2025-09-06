Снимка: Пиксабей

Гърция победи Беларус с 5:1 в световна квалификация, която се изигра в Пирея.



Двубоят бе първи и за двата отбора в група "С“ на квалификациите от зона "Европа“.



Павел Павлюченко, който бе предпочетен на вратата на Беларус за сметка на стража на ЦСКА Фьодор Лапоухов, получи четири гола още до 36-ата минута.



Константинос Карецас още в 3-ата минута откри голеадата, след което точни бяха и Евангелос Павлидис в 17-ата, Анастасиос Бакасетас в 21-ата и Димитриос Курбелис в 36-ата минута.



След почивката гърците намалиха оборотите, като Христос Цолис вкара за 5:0 в 63-ата минута, предаде Фокус.



Тимът на Беларус върна един гол в 72-ата минута, когато точен бе Герман Барковский от дузпа.



За Гърция на 8 септември предстои домакинство на Дания, докато за Беларус следва домакински двубой срещу Шотландия.

