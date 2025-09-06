реклама

Гърция победи Беларус с 5:1 в световна квалификация

06.09.2025 / 00:15 0

Снимка: Пиксабей 

Гърция победи Беларус с 5:1 в световна квалификация, която се изигра в Пирея.

Двубоят бе първи и за двата отбора в група "С“ на квалификациите от зона "Европа“.

Павел Павлюченко, който бе предпочетен на вратата на Беларус за сметка на стража на ЦСКА Фьодор Лапоухов, получи четири гола още до 36-ата минута.

Константинос Карецас още в 3-ата минута откри голеадата, след което точни бяха и Евангелос Павлидис в 17-ата, Анастасиос Бакасетас в 21-ата и Димитриос Курбелис в 36-ата минута.

След почивката гърците намалиха оборотите, като Христос Цолис вкара за 5:0 в 63-ата минута, предаде Фокус. 

Тимът на Беларус върна един гол в 72-ата минута, когато точен бе Герман Барковский от дузпа.

За Гърция на 8 септември предстои домакинство на Дания, докато за Беларус следва домакински двубой срещу Шотландия.

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама