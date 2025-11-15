Гърция показа новите си дронове

кадър Нова телевизия

Гърция направи демонстрация на различни дронове, произведени в страната. Това е първо подобно учение - на фона на стремежа на нато за по-бързи иновации на бойното поле.Военни офицери от Съединените щати, Франция, Армения, Турция и България наблюдаваха демонстрацията, предаде Нова телевизия.

Властта в Гърция уточни, че сега се присъединява към световната надпревара за изграждане и полеви тестове на собствени бойни дронове. Квадрокоптери, самолети с фиксирани крила, временно плаващи боеприпаси и експериментални прототипи - всички те бяха използвани, за да се симулира интензивна битка в покрайнините на град Александруполис.

“Посланието от днешното събитие е ясно: нашата страна и въоръжени сили навлязоха в новата ера. Не направиха крачка, а истински скок. И вървят напред с увереност и стабилност, за да продължат да осигуряват спокойствие на гръцкия народ", заяви министърът на отбраната на Гърция Никос Дендиас.

„Движим се към нова ера - на автономни системи, в която можем да използваме сложни роботизирани системи и след това да ги обучаваме. Да ги пригодим за специфични приложения. Ние сме по-фокусирани и върху гражданския аспект, не само във военния. Върху издирване и спасяване на хора, а също и товарни дронове. Освен това използване на такива системи за откриване на горски пожари, което е много голям проблем в Средиземно море и Гърция“, обясни Вайос Лапай от катедрата по Аерокосмически науки и технологии в Атинския университет

