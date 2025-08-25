Гърция предупреждава за висок риск от пожари за пет острова

Пиксабей

Гръцките власти предупредиха за много висок риск от горски пожари днес на островите Крит, Карпатос, Хиос, Самос и Икария, като призоваха жителите и посетителите да избягват дейности на открито, които биха могли да предизвикат пожари, съобщи електронното издание на гръцкия вестник „Катимерини“, цитиран от БТА.

От Генералния секретариат за гражданска защита заявиха, че регионалните и местните власти в засегнатите райони са поставени в повишена готовност, като присъствието на пожарникари, полиция и военни патрули на земята и във въздуха е засилено.

Предупреждението съответства на ниво на риск 4 по петстепенната скала за пожарна опасност на страната. Пожарникарите в тези региони остават в частична готовност, за да реагират на потенциални огнища, съобщиха от пожарната служба.

Служителите на гражданската защита призоваха обществеността да избягва изгаряне на суха растителност, работа с машини, които могат да причинят искри, използване на външни скари или опушването на кошери. Също така изхвърлянето на запалени цигари на земята е строго забранено.

Превантивни ограничения за достъпа на превозни средства и посетителите на гори, национални паркове и други уязвими райони също ще се прилагат съгласно плана за гражданска защита на Гърция.

Гръцките власти отправиха призив към гражданите незабавно да сигнализират на пожарната служба при пожар, като звъннат на спешния номер 199.

Два опустошителни горски пожара на Хиос през юни и август унищожиха огромни площи земя и местообитания на диви животни, изгаряйки 28 250 акра – около 13,6 процента от територията на острова, припомня „Катимерини“.

