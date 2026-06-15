Гърция продължава да бъде сред най-предпочитаните туристически дестинации за европейците

Снимка: Пиксабей

Гърция е на трето място сред най-предпочитаните чуждестранни туристически дестинации за германци и италианци, на четвърто място за британски и френски туристи и на 6-то място за испанците по отношение на намеренията за пътуване в чужбина тази година, сочи проучване на „Джи Дабъл Ю Ай Травъл“ (GWI Travel), проведено през януари и февруари 2026 г. Това предаде за БТА гръцката агенция АНА-МПА.

Според свързано съобщение на Института на Асоциацията на гръцките туристически предприятия (INSETE), Гърция се радва на конкурентно предимство, тъй като мнозинството от европейските туристи продължават да отдават голямо значение на почивките край морето, които остават водещият туристически продукт на страната. От друга страна, на фона на геополитическата и икономическа несигурност, повече от трима от всеки четирима туристи от основните европейски входящи туристически пазари на Гърция заявяват, че е вероятно да изберат дестинации, по-близки до дома. Докато това е в полза на средиземноморските дестинации в сравнение с далечните дестинации, то поставя Гърция в неблагоприятно положение поради нейното разположение в югоизточния край на Европа, в сравнение с дестинации като Испания, Португалия, Италия или дори Хърватия, които са по-лесно достъпни с кола или влак.

Това потвърждават и резултатите от последното проучване на INSETE, озаглавено „Профил на ключовите пазари за гръцкия туризъм. Част А: Европейски пазари (Германия, Франция, Обединеното кралство, Испания, Италия)“. Едно от основните заключения на проучването е, че особено при настоящите обстоятелства е необходима диференцирана стратегия за привличане на посетители за всеки пазар.

Проучването, проведено през първите два месеца на 2026 г. върху извадка от около 4600 респонденти и базирано на данни от GWI Travel, изследва туристическото поведение на потенциални посетители на Гърция от петте основни европейски пазара. То разглежда и техните намерения за пътуване в чужбина през следващите 12 месеца, включително и през ключовия летен сезон.

Тези пет пазара са донесли повече от 46 процента от приходите от входящ туризъм в Гърция през 2025 г. Германия е на първо място по приходи от туризъм за Гърция през миналата година, следвана от Обединеното кралство. Франция е на четвърто място (като остава след САЩ), Италия е на пето, а Испания е 19-ият по големина източник на туристи, въпреки че през последните години показва значителен ръст.

Редактор "Екип на Петел",

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