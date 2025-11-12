Гърция разследва престъпна схема с българско участие за внос на коли втора ръка

Булфото

Независимата агенция за публични приходи разкри данъчна измама от внос на употребявани коли в Гърция чрез българска фирма. Гръцки търговци са внасяли чрез българска фиктивна компания с фалшиви документи и са укривали данъците, които се налагат при внос между страни в Европейския съюз.

Българската фирма е купувала колите от Германия по обичайната данъчна система. След това ги препродава на гръцките търговци с фалшиви фактури и прикрива схемата за облагане на маржа в Евросъюза.

На базата на българските фалшиви документи гръцките търговци не са плащали при вноса данъка в митницата.

По информация на Независимата агенция за публични приходи досега са открити нарушения при 19 коли от висок клас на обща стойност 890 хиляди евро. Укрити са данъци за 212 хиляди евро.

Разследването продължава за дейността на внесените от България коли за няколко години назад. Използва се цифрово проследяване и кръстосана проверка, съобщават митничарите. Вносителите на автомобили, нарушили закона, ще бъдат съдени и ще внесат сумите в бюджета, съобщават проверяващите екипи, предаде БНР.

