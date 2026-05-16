Гърция с план срещу "свръхтуризма": Очаква приходи от близо 25 милиарда евро

Снимка Пиксабей

Гръцките власти взе важно решение, което ще донесе милиарди на държавата.

Гърция започва постепенно да затяга контрола върху туристическото строителство след поредната рекордна година за сектора.

След рекордната 2024 година, когато Гърция отчете около 40,7 милиона туристически посещения и близо 21,6 милиарда евро приходи, през 2025-а се очаква нов ръст. Предварителните оценки сочат над 43 милиона посещения и над 23 милиарда евро приходи от туризъм.

Успоредно с рекордните приходи обаче расте и натискът върху инфраструктурата, водоснабдяването и жилищния пазар в най-посещаваните части на страната.

Най-сериозни остават проблемите по островите в Егейско море, където местните власти от години предупреждават за презастрояване, недостиг на вода и претоварване на пристанищата и пътната инфраструктура.

Именно затова гръцкото правителство подготвя нов специален устройствен план за туризма, който ще разделя страната на различни туристически зони според степента на натоварване.

В най-пренаситените райони се обсъждат по-строги условия за ново строителство, както и ограничения върху мащаба на новите туристически комплекси.

Промените засягат и краткосрочните наеми чрез платформи като Airbnb. В централни части на Атина вече има замразяване на нови регистрации, а властите обсъждат допълнителни ограничения и за други туристически райони.

Според гръцките власти целта не е ограничаване на туризма, а преминаване към по-устойчив модел с по-висок клас услуги и по-малко натоварване върху природата и местните общности.

Туризмът остава ключов сектор за икономиката на Гърция, но все по-често в страната се говори за необходимост от баланс между рекордния туристически поток и качеството на живот на местните жители, пише btvnovinite.bg.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!