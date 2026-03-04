Гърция се намеси във войната: Изтребители свалиха ирански дронове над Ливан

Кадър Фб

В съобщение в платформата X говорителят на кипърското правителство обяви, че в района е бил засечен потенциално подозрителен обект.

Ранното утро в Ларнака започна с временно затваряне на въздушното пространство, съобщи кореспондентът на Bulgaria ON AIR в Гърция Силвия Станчева.

Подозрителният обект е бил забелязан над Ливан, а гръцки изтребители F-16 бяха изпратени да го идентифицират.

Гръцките изтребители са прихванали няколко дрона във въздушното пространство на Ливан и са ги унищожили, преди да влязат във въздушното пространство на Кипър.

Въздушното пространство беше отворено отново след 10:00 часа.

Компетентните органи взеха всички необходими мерки за проверка и, при нужда, за овладяване на ситуацията, като приоритет бяха предпазните действия.

Сутрешният полет на гръцката авиокомпания Aegean към Ларнака се върна обратно на летището в Атина.

