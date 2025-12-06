Гърция се въоръжава с нови 758 милиона долара

снимка: Петел.бг

Гръцкият парламент одобри покупката на 36 пускови установки ПУЛС (Прецизна и универсална система за изстрелване/PULS) от израелската компания "Елбит" (Elbit) на стойност 758 милиона долара, съобщи гръцкият вестник "Катимерини".

Гръцката комисия по отбрана и външни работи одобри покупката на закрито заседание и след година на обсъждане , включващо няколко забавяния поради войната в Газа, отбелязва "Джерузалем пост".

Тази покупка изглежда е първата стъпка в партньорство, което би включвало инвестиция от 3 млрд. долара в създаването на "многослоен купол за противовъздушна и противоракетна отбрана над Гърция", съобщи гръцкият вестник "Сити Таймс".

Това е и част от програмата за модернизация на армията на стойност 28 млрд. долара, стартирана от Гърция, която ще продължи до 2036 г. Целта ѝ е да възстанови гръцките въоръжени сили, които бяха силно засегнати от финансовата криза от 2009 до 2018 г.

Ходът идва и в момент, когато Турция поддържа военния си растеж и се стреми да придобие влияние в региона, посочва "Джерузалем пост". И двете страни са членки на НАТО, но отношенията между тях са обтегнати, допълва вестникът. цитирани от БТА.

Основните конфликти между Гърция и Турция са съсредоточени около морските граници, енергийните ресурси в Източното Средиземноморие, нарушенията на въздушното пространство и статута на Кипър, който е разделен на Северен (турски) и Южен (гръцки) откакто Турция нахлу там през 1974 г. Новите системи ПУЛС се разглеждат в Атина като ключов възпиращ фактор в това десетилетно съперничество.

Най-новото военно развитие на Турция беше обявено през ноември с подписването на договори на стойност 6,5 милиарда долара за укрепване и развитие на интегрираната, многослойна система за противовъздушна отбрана "Стоманен купол".

Членката на НАТО Турция, която през последните години значително увеличи производството на отбранителната си промишленост и намали зависимостта си от външни доставчици, за първи път обяви плановете си за изграждане на своята система "Стоманен купол" – подобна на израелската система "Железен купол" – през юли 2024 г.

