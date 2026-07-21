Гърция ще забрани електрическите тротинетки за лица под 17 години

Пиксабей

Гърция ще въведе по-строги правила за използването на електрически тротинетки тази седмица.Това заяви заместник-министърът на транспорта Георгиос Коцирас в интервю за телевизия Skai. Изявлението му дойде на фона на зачестилите инциденти, предимно сред младежи, пише Блиц.

„Тротинетките за деца вече ще бъдат забранени съгласно законопроект, който ще бъде гласуван утре“, каза Коцирас. Той уточни, че законопроектът предвижда забрана за използване на електрически тротинетки от лица под 17-годишна възраст, по-високи глоби за опасно управление и задължителна застраховка при инциденти.

„Според статистиката сред нашите съграждани под 17 години се наблюдава повишен процент на произшествия“, каза Коцирас.

По данни на федерацията на гръцките болнични работници около 400 деца и тийнейджъри са пострадали при инциденти с тротинетки през миналата година, като част от случаите са били с фатален край.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!